Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Waldbrand in Schleiden

Schleiden-Wolfgarten (ots)

Am Mittwoch (9. April) gegen 21 Uhr meldete ein Zeuge einen Waldbrand an der Kermeterstraße in Schleiden-Wolfgarten.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte brannte eine Fläche von etwa 150 Quadratmetern in einem Waldstück.

Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Verdächtige Feststellungen oder Beobachtungen können der Polizei unter der Telefonnummer 02251 799-0 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de mitgeteilt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell