Polizei Steinfurt

POL-ST: Nachtrag zur Meldung vom 15.08.2025, 20:28 Uhr "Ochtrup - Schwerer Verkehrsunfall mit Sperrung der B54 zwischen AS Gronau/Heek und AS Langenhorst in beiden Richtungen"

Ochtrup (ots)

Am 15.08.2025 gegen 19:51 Uhr hat sich in Ochtrup auf der B 54 ein schwerer Verkehrsunfall ereignet.

Eine 59-jährige PKW-Fahrerin aus Emsdetten fuhr mit ihrem Fahrzeug auf der B54 in Fahrtrichtung Münster. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet sie in den Gegenverkehr und stieß dort mit einem entgegenkommenden LKW eines 24-jährigen Mannes aus Wettringen zusammen. Durch den Zusammenstoß wurde die PKW-Fahrerin tödlich verletzt.

Ein spezialisiertes Unfallaufnahmeteam der Polizei sowie ein Sachverständiger waren im Einsatz. Die B54 war zwischen den Anschlussstellen Gronau/Heek und Langenhorst für die Dauer der Unfallaufnahme und Reinigung der Fahrbahn in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Die Sperrung der Strecke wurde aktuell wieder aufgehoben. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

