Polizei Steinfurt

POL-ST: Brand in kommunaler Unterbringungseinrichtung in Neuenkirchen

Steinfurt (ots)

Um 00:30 Uhr wurde der Feuerwehr ein aktiver Rauchmelder und ein Zimmerbrand in der kommunalen Unterbringungseinrichtung in der Mesumer Straße in Neuenkirchen gemeldet. Beim Eintreffen von Feuerwehr und Polizei stand der Dachstuhl des Hauses in Vollbrand. Alle anwesenden Bewohner konnten die Unterkunft nach gegenwärtigen Erkenntnissen unverletzt verlassen. Gegenwärtig dauern die Löscharbeiten an. Ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude konnte verhindert werden. Anwohner im Umfeld wurden aufgefordert, Fenster geschlossen zu halten. Das Haus wird nicht mehr bewohnbar sein. Alle Bewohner werden gerade in Neuenkirchen in einer anderen Einrichtung untergebracht. Gegenwärtig liegen keine Erkenntnisse zur Brandursache vor. Die bereits eingesetzte Kriminalpolizei ermittelt. Die Mesumer Straße wird voraussichtlich bis in die Morgenstunden zwischen Westfalenring und Harumer Straße gesperrt bleiben.

