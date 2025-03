Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden - Zeugen gesucht!

Poppenhausen (ots)

Am Freitag, den 28.02.2025, zwischen 01:00 und 09:00 Uhr, kam es in der Straße "Am Sandfeld" in Poppenhausen zu einer Verkehrsunfallflucht. Vermutlich befuhr ein Lkw die Straße "Am Sandfeld" aus Richtung der dortigen Schule kommend und bog nach rechts auf die Groenhoffstraße in Richtung Ortsmitte ab. Dabei kam dieser nach links von der Fahrbahn ab und beschädigte einen dort an der Grundstücksgrenze befindlichen gemauerten Sandsteinpfosten sowie einen Zaunpfahl aus Metall. Der unbekannte Fahrer entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle ohne den gesetzlichen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Sachdienliche Hinweise von Zeugen nimmt die Polizeistation Hilders unter der Telefonnummer 06681/96120 entgegen.

Gefertigt:

Helgert, PHK, Polizeistation Hilders

