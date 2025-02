POL-MS: Polizei warnt vor Betrug über Online-Verkaufsplattform - Vorsicht bei QR-Codes

Münster (ots) - Am Montag (17.02., 16:11 Uhr) hat ein unbekannter Betrüger mit der Masche "falscher Bankmitarbeiter" Geld vom Konto einer 38-jährigen Münsteranerin erbeutet. Nach Angaben der Geschädigten hatte sie bereits am Sonntag (16.2.) eine SMS erhalten, in der vermeintlich ihre Bank darauf hinwies, dass die Push-Tan-App der Münsteranerin in Kürze ablaufen ...

mehr