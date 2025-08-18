Polizei Steinfurt

POL-ST: Hörstel, Einbruch in Wohnhaus

Hörstel (ots)

Unbekannte Täter sind am Freitag (15.08.) zwischen 12.00 Uhr und 21.00 Uhr in ein Wohnhaus an der Kanalstraße eingestiegen. Das Haus liegt zwischen der Westfalenstraße und der Angerstraße.

Wie die Täter in das Haus gelangten, ist noch unklar. Nach ersten Ermittlungen entwendeten die Unbekannten diverse Gegenstände. Der Schaden liegt nach ersten Schätzungen im unteren vierstelligen Euro-Bereich.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei in Rheine, Telefon 05971/9384215.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell