Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Landkreis - Schwerpunktkontrollen zur Fahrtüchtigkeit

Landkreis (ots)

Zur Erhöhung der Verkehrssicherheit hat die Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim am Donnerstag im gesamten Inspektionsbereich gezielte Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt "Fahrtüchtigkeit" durchgeführt. Ziel der Kontrollen war es, die Verkehrssicherheit zu erhöhen und Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführer zu sensibilisieren, insbesondere in Bezug auf ihre Fahrtüchtigkeit.

Im Verlauf des Einsatzes wurden 108 Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführer überprüft. Dabei wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Drei Fahrzeugführer verstießen gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Ein weiteres Ermittlungsverfahren wurde wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet, und ein Fall betraf einen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Die Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim wird auch weiterhin gezielte Kontrollen durchführen, um die Verkehrssicherheit in der Region nachhaltig zu erhöhen und die Bevölkerung für ein verantwortungsvolles Verhalten im Straßenverkehr zu sensibilisieren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell