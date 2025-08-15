Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lorup - Einbruch in Bäckerei

Lorup (ots)

Zwischen Mittwoch, 18:30 Uhr, und Donnerstag, 05:25 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in eine Bäckerei an der Straße Tredde in Lorup ein. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde zunächst eine Scheibe beschädigt, um Zutritt zu den Räumlichkeiten zu erlangen. Anschließend durchsuchten die Täter das Geschäft und hebelten eine leere Kasse auf. Danach verließen sie den Tatort durch ein weiteres Fenster. Entwendetes Diebesgut ist bislang nicht bekannt. Der Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Sögel unter der Rufnummer 05952/93450 zu melden.

