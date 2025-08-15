Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Engden - 510 Liter Dieselkraftstoff entwendet

Engden (ots)

Zwischen Dienstag, 17:00 Uhr, und Donnerstag, 14:00 Uhr, verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter Zutritt zu einem landwirtschaftlichen Hof am Oberescher Weg in Engden. Nach bisherigen Erkenntnissen betrat der Täter eine Scheune, in der sich ein Dieseltank befand. Aus diesem wurden rund 510 Liter Dieselkraftstoff entwendet. Der Schaden wird auf etwa 900 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Bentheim unter der Telefonnummer 05922/776600 in Verbindung zu setzen.

