Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Einbruch in Scheune

Bad Bentheim (ots)

In der Zeit von Mittwoch, 19:00 Uhr, bis Donnerstag, 08:00 Uhr, verschaffte sich eine bislang unbekannte Person Zugang zu einer Scheune auf einem landwirtschaftlichen Gehöft am Nordhorner Weg in Bad Bentheim. Aus der Scheune wurde ein Laubbläser entwendet. Der entstandene Schaden wird auf etwa 700 Euro geschätzt. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Tatortes beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Bentheim unter der Telefonnummer 05922/776600 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell