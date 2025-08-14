PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-EL: Schüttorf - Zwei Männer bei Auseinandersetzung vor Diskothek schwer verletzt - Polizei bittet um Hinweise

Schüttorf (ots)

Am frühen Sonntagmorgen kam es gegen 5.30 Uhr vor einer Diskothek an der Bentheimer Straße in Schüttorf zu einer Auseinandersetzung, bei der zwei Männer schwer und ein weiterer Mann leicht verletzt wurden. Nach bisherigen Erkenntnissen soll es zunächst im Inneren der Diskothek zu Streitigkeiten zwischen mehreren Personen gekommen sein. Diese soll sich im weiteren Verlauf vor dem Gebäude fortgesetzt haben. Dort soll ein 22-jähriger Mann ein Messer eingesetzt und die beiden Opfer im Alter von 20 und 27 Jahren verletzt haben. Die beiden Schwerverletzten wurden noch vor Ort notärztlich versorgt und anschließend mit schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Sie befinden sich inzwischen auf dem Weg der Besserung. Auch der Tatverdächtige wurde medizinisch behandelt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Erhellung der Hintergründe und des Tathergangs sind Gegenstand der unter Hochdruck geführten Ermittlungen. Näheres kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht mitgeteilt werden. Personen, die den Vorfall innerhalb oder vor der Diskothek beobachtet haben oder Angaben zu den beteiligten Personen machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05921/3090 bei der Polizei Nordhorn zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

