POL-KN: (Schramberg/ Lkr. Rottweil) Unfallflucht auf der Kirnbachstraße - Hinweise erbeten (18./19.02.2025)

Tuttlingen (ots) - Bereits am vergangenen Freitag ist es in der Neuhauser Straße zu einer Unfallflucht gekommen. Gegen 11 Uhr fuhr ein 67-Jähriger mit einem VW Golf auf den oberen Parkplatz des Ärztehauses. Währenddessen setzte eine unbekannte Autofahrerin mit einem grauen Citroen rückwärts aus einer Parklücke zurück und touchierte den Golf. In der Folge kam es ...

