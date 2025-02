Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Unfallflucht auf dem Parkplatz des Ärztehauses (14.02.2025)

Tuttlingen (ots)

Bereits am vergangenen Freitag ist es in der Neuhauser Straße zu einer Unfallflucht gekommen. Gegen 11 Uhr fuhr ein 67-Jähriger mit einem VW Golf auf den oberen Parkplatz des Ärztehauses. Währenddessen setzte eine unbekannte Autofahrerin mit einem grauen Citroen rückwärts aus einer Parklücke zurück und touchierte den Golf. In der Folge kam es zu einem kurzen Gespräch in dem die Frau jede Schuld von sich wies, ehe sie einfach davonfuhr. Der durch den Zusammenstoß am VW entstandene Schaden dürfte im Bereich von etwa 2.000 Euro liegen.

Die Frau soll ungefähr 70-75 Jahre alt gewesen sein, mit schlanker Statur und schulterlangen, grauen Haaren.

Sachdienliche Hinweise auf die flüchtige Autofahrerin nimmt das Polizeirevier Tuttlingen, Tel. 07461 941-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell