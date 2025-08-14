Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Lingen - BMW beschädigt
Lingen (ots)
Am Mittwoch zwischen 08:50 Uhr und 14:00 Uhr kam es auf dem Parkplatz des Familia-Marktes an der Rheiner Straße in Lingen zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen dort abgestellten schwarzen BMW IX1. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, entfernte sich der Verursacher vom Unfallort. An dem BMW entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Unfall oder zum flüchtigen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0591/870 bei der Polizei Lingen zu melden.
