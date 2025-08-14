PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-EL: Lingen - BMW beschädigt

Lingen (ots)

Am Mittwoch zwischen 08:50 Uhr und 14:00 Uhr kam es auf dem Parkplatz des Familia-Marktes an der Rheiner Straße in Lingen zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen dort abgestellten schwarzen BMW IX1. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, entfernte sich der Verursacher vom Unfallort. An dem BMW entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Unfall oder zum flüchtigen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0591/870 bei der Polizei Lingen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

