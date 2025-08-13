Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Meppen - SV Meppen gegen VfB Oldenburg, Informationen für Gästefans
Ein Dokument
Meppen (ots)
Für das Spiel am 15. August 2025 finden Sie alle Informationen im Fanbrief (siehe Anhang)!
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de
Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.
Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell