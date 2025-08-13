Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - VW beschädigt

Nordhorn (ots)

Am Montag kam es in der Zeit von 12:30 Uhr bis 14:30 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Benheimer Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Beteiligter beschädigte vermutlich mit einem Einkaufswagen einen abgestellten grauen VW Polo. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden in Höhe von 500 Euro zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden.

