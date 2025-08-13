PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-EL: Meppen - Polizei stoppt Autofahrer nach Verfolgungsfahrt

Meppen (ots)

Am Dienstagabend gegen 19:52 Uhr, meldete ein Zeuge der Polizei den Verdacht einer Trunkenheitsfahrt in Meppen. Eine Streifenbesatzung entdeckte den beschriebenen Pkw mit auf der L47 aus Twist kommend in Fahrtrichtung Meppen. Trotz eindeutiger Haltesignale setzte der 22-jährige Fahrer seine Fahrt fort und versuchte, sich einer Kontrolle zu entziehen. Die Flucht endete schließlich in einem Wohngebiet in der Breslauer Straße: Dort fuhr der Mann in einen Fahrradweg, hielt zunächst vor einem Sperrpfosten an und versuchte anschließend, diesen zu überfahren. Dabei verunfallte das Fahrzeug und war nicht mehr fahrbereit. Der Fahrer stand augenscheinlich unter dem Einfluss berauschender Mittel. Bei einer Durchsuchung fanden die Beamten Beruhigungsmittel und eine geringe Menge Marihuana. Der Pkw wurde abgeschleppt, der junge Mann blieb unverletzt, ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

