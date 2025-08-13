Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Spelle/Rheine - Öffentlichkeitsfahndung: Täter hebt mit gestohlener EC-Karte Geld ab(Pressemitteilung der Polizei Steinfurt)
Spelle/Rheine (ots)
Nach einem Taschendiebstahl in einem Supermarkt in Spelle im Mai dieses Jahres hat der Täter die entwendete EC-Karte in Altenrheine eingesetzt. Die EC-Karte stammt aus einer Geldbörse, die sich in einer Tasche befand. Die Polizei sucht nun mit einem Fahndungsfoto nach dem Täter. Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Rheine in Verbindung zu setzen, Tel. 05971/9384215. Hier der Link zur Öffentlichkeitsfahndung: https://polizei.nrw/fahndung/177158
