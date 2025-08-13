PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-EL: Spelle/Rheine - Öffentlichkeitsfahndung: Täter hebt mit gestohlener EC-Karte Geld ab(Pressemitteilung der Polizei Steinfurt)

Spelle/Rheine (ots)

Nach einem Taschendiebstahl in einem Supermarkt in Spelle im Mai dieses Jahres hat der Täter die entwendete EC-Karte in Altenrheine eingesetzt. Die EC-Karte stammt aus einer Geldbörse, die sich in einer Tasche befand. Die Polizei sucht nun mit einem Fahndungsfoto nach dem Täter. Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Rheine in Verbindung zu setzen, Tel. 05971/9384215. Hier der Link zur Öffentlichkeitsfahndung: https://polizei.nrw/fahndung/177158

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

