POL-EL: Nordhorn - Unfallflucht - Polizei bittet um Hinweise

Haselünne (ots) - In der Nacht zu Dienstag, zwischen 1:30 und 9:00 Uhr, haben bislang unbekannte Täter ein Radio, einen Akkuschrauber sowie einen E-Scooter von einem Campingplatz an der Straße Am Campingplatz in Haselünne entwendet. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 550 Euro. Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Haselünne unter der Telefonnummer ...

