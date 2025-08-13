Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Nordhorn - Unfallflucht - Polizei bittet um Hinweise
Nordhorn (ots)
Zwischen dem 10.08.2025, 08:17 Uhr, und dem 11.08.2025, 12:00 Uhr, wurde in der Memeler Straße, in Höhe der Hausnummer 20, in Nordhorn ein am Fahrbahnrand geparkter weißer Hyundai von einem bislang unbekannten Fahrzeug touchiert. Der Verursacher entfernte sich anschließend, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Am Hyundai entstand ein Sachschaden von ca. 1.500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Nordhorn, Tel. 05921/3090, zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de
Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.
Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell