Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Samern - Spiegelunfall mit Motorrad - Polizei sucht Zeugen

Samern (ots)

Am Montag befuhr der Fahrer eines grauen VW Passat gegen 18:35 Uhr die Ohner Straße in Samern in Fahrtrichtung Suddendorf. Kurz hinter dem Weusten Weg kam dem Pkw in einer Kurve ein Motorradfahrer entgegen, der die Kurve schnitt und den Außenspiegel des Pkw touchierte. Anschließend setzte der Kradfahrer seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro. Die Polizei bittet den bislang unbekannten Motorradfahrer sowie mögliche Zeugen, sich zu melden. Hinweise bitte an die Polizei Bad Bentheim, Tel. 05922/776600.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell