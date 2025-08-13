Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lorup - Tauben ausgesetzt (Korrektur Ort)

Lorup (ots)

Am 2. August konnten in einem Waldgebiet in Höhe der Straße Alten Kuhlen in Lorup insgesamt acht ausgesetzte, flugunfähige Tauben durch Passanten aufgefunden werden. Es handelt sich um auffällige "federfüßige" Ziertauben (zwei weiße, vier braune und zwei schwarze). Der Schnabel der Tiere ist verkürzt. Es handelt sich nicht um Wildtauben. Bereits im August 2023 wurden in der Gemarkung Lorup identische Ziertauben ausgesetzt. Ein Zusammenhang dürfte naheliegend sein. Bei sachdienlichen Hinweisen zur Herkunft der Tiere wenden Sie sich bitte an die Polizei Papenburg unter der Telefonnummer 04961/926-0.

