Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Twist - Zeugen gesucht

Twist (ots)

Am Sonntag, den 10.08.2025, gegen 16:00 Uhr, kam es in Twist-Adorf auf der Brückenstraße zu einem Vorfall, zu dem die Polizei nun Zeugen sucht. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein Opel Zafira auf eine dreiköpfige Personengruppe zu. Die Personen konnten sich nur durch einen Sprung zur Seite in Sicherheit bringen. Im Zusammenhang mit dem Geschehen könnten auch zwei Radfahrer gefährdet worden sein. Zeugen, insbesondere die beiden Radfahrer, werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Telefonnummer 05931/9490 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell