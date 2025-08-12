Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Zeugen nach Unfall gesucht

Lingen (ots)

Am Mittwochabend gegen 21:00 Uhr kam es in Lingen, auf der Straße Brümmers Wiese in Fahrtrichtung Willy-Brandt-Ring, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrradfahrer. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 21-jähriger Fahrradfahrer die Brümmers Wiese in Richtung Willy-Brandt-Ring. Ein Pkw hielt auf der Fahrbahn in gleicher Richtung. Der Radfahrer überholte dabei den haltenden Pkw von links. Während des Überholvorgangs lenkte die bislang unbekannte Fahrzeugführerin aus ungeklärter Ursache nach links und touchierte den Radfahrer. Der Radfahrer stürzte und wurde leicht verletzt. Die Fahrerin des Pkw setzte ihre Fahrt fort, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Die flüchtige Fahrerin wird als Seniorin mit langem Haar beschrieben. Sie trug zum Unfallzeitpunkt dunkle Kleidung. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall oder zur flüchtigen Fahrerin geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Lingen unter der Telefonnummer 0591/87-0 zu melden.

