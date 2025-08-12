PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-EL: Meppen/Dörpen - Kabel gestohlen

Meppen/Dörpen (ots)

Zwischen dem 7. und dem 11. August verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zu einer Baustelle an der Straße Am Neuen Markt in Meppen. Sie entwendeten mehrere Meter Kabel. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Zu einem weiteren Kabeldiebstahl kam es in derselben Tatzeit auf einer Baustelle an der Straße Hasenöver in Meppen. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1200 Euro. In Dörpen entwendeten unbekannte Täter zwischen Freitag und Montag ebenfalls mehrere Stromkabel von einer Baustelle an der Schulstraße. Die Schadenshöhe betrug hierbei etwa 420 Euro. Ob die Taten im Zusammenhang stehen, wird derzeit ermittelt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931/9490 bzw. bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 0491/9490 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

