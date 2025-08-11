Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Eigentümer*in gesucht (Foto)

Die Polizei hat am 5. August im Bereich des Erlenwegs in Lingen ein rotes Fahrrad der Marke "Rabeneick" sichergestellt (siehe Foto). Es besteht der Verdacht, dass das Fahrrad aus einem Diebstahl stammt.

Die Polizei bittet nun die Eigentümerin oder den Eigentümer, sich unter der Telefonnummer 0591/870 bei der Polizei Lingen zu melden und entsprechende Eigentumsnachweise bereitzuhalten.

