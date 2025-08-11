Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Lingen - Eigentümer*in gesucht (Foto)
Lingen (ots)
Die Polizei hat am 5. August im Bereich des Erlenwegs in Lingen ein rotes Fahrrad der Marke "Rabeneick" sichergestellt (siehe Foto). Es besteht der Verdacht, dass das Fahrrad aus einem Diebstahl stammt.
Die Polizei bittet nun die Eigentümerin oder den Eigentümer, sich unter der Telefonnummer 0591/870 bei der Polizei Lingen zu melden und entsprechende Eigentumsnachweise bereitzuhalten.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de
Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.
Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell