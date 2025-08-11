PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Eigentümer*in gesucht (Foto)

POL-EL: Lingen - Eigentümer*in gesucht (Foto)
  • Bild-Infos
  • Download

Lingen (ots)

Die Polizei hat am 5. August im Bereich des Erlenwegs in Lingen ein rotes Fahrrad der Marke "Rabeneick" sichergestellt (siehe Foto). Es besteht der Verdacht, dass das Fahrrad aus einem Diebstahl stammt.

Die Polizei bittet nun die Eigentümerin oder den Eigentümer, sich unter der Telefonnummer 0591/870 bei der Polizei Lingen zu melden und entsprechende Eigentumsnachweise bereitzuhalten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 11.08.2025 – 11:50

    POL-EL: Meppen - Unfallflucht auf der Straße Deichort

    Meppen (ots) - Zwischen dem 9. Juli 2025, 14:00 Uhr, und dem 8. August 2025, 00:00 Uhr, kam es in Meppen auf der Straße Deichort, Höhe Hausnummer 16, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen ordnungsgemäß in einer Parklücke abgestellten Pkw der Marke Polestar. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort, ohne ...

    mehr
  • 11.08.2025 – 11:14

    POL-EL: Schüttorf - Radfahrer nach Unfallflucht gesucht

    Schüttorf (ots) - Am Mittwoch, dem 6. August 2025, gegen 16:40 Uhr, kam es in Schüttorf an der Einmündung Nordring / Friedhofsweg zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Radfahrer befuhr zu diesem Zeitpunkt den Friedhofsweg und wollte an der Einmündung nach links auf den dortigen Radweg in Fahrtrichtung stadtauswärts abbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines von links kommenden Radfahrers, der den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren