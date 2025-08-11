Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Meppen - Unfallflucht auf der Straße Deichort
Meppen (ots)
Zwischen dem 9. Juli 2025, 14:00 Uhr, und dem 8. August 2025, 00:00 Uhr, kam es in Meppen auf der Straße Deichort, Höhe Hausnummer 16, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen ordnungsgemäß in einer Parklücke abgestellten Pkw der Marke Polestar. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 750 Euro zu kümmern. Zeugen, die Hinweise zum Unfall oder zum flüchtigen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Meppen unter der Telefonnummer 05931/9490 in Verbindung zu setzen.
