Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schüttorf - Radfahrer nach Unfallflucht gesucht

Schüttorf (ots)

Am Mittwoch, dem 6. August 2025, gegen 16:40 Uhr, kam es in Schüttorf an der Einmündung Nordring / Friedhofsweg zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Radfahrer befuhr zu diesem Zeitpunkt den Friedhofsweg und wollte an der Einmündung nach links auf den dortigen Radweg in Fahrtrichtung stadtauswärts abbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines von links kommenden Radfahrers, der den Radweg der Straße Nordring in Richtung Schevestraße mit einem E-Bike befuhr. Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, leitete der E-Bike-Fahrer eine Vollbremsung ein, stürzte und verletzte sich dabei. Der unbekannte Radfahrer hielt zunächst kurz an der Unfallstelle, entfernte sich jedoch anschließend unerlaubt in Fahrtrichtung stadtauswärts, obwohl er von Zeugen aufgefordert wurde, vor Ort zu bleiben. Der flüchtige Radfahrer wird wie folgt beschrieben: Er ist etwa 35 bis 40 Jahre alt, ungefähr 180 cm groß, hat grau-schwarze Haare und eine sportlich-kräftige Statur. Zum Unfallzeitpunkt trug er dunkle Kleidung. Auffällig an seinem Fahrrad waren sehr breite Reifen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf den flüchtigen Radfahrer geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Bad Bentheim unter der Telefonnummer 05922/776600 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell