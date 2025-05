Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg/Freiberg am Neckar: 38-jähriger VW-Lenker flüchtet vor Polizeikontrolle

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich weil er einer polizeilichen Kontrolle entgehen wollte, gab ein 38 Jahre alter VW-Lenker am Samstagabend (10.05.2025), gegen 23.40 Uhr, in der Heimengasse in Ludwigsburg-Hoheneck Gas und fuhr kurzerhand an der eingerichteten Kontrollstelle vorbei. Eine Streifenwagenbesatzung nahm die Verfolgung in Richtung Freiberg am Neckar auf. Entgegenkommende Fahrzeuge gaben den Einsatzkräften mittels ihrer Lichthupe Hinweise auf den Geflüchteten, so dass es der Polizei möglich war, den VW in der Benzstraße in Freiberg am Neckar festzustellen. Der 38-Jährige wollte seine Flucht nun zu Fuß fortsetzen. Die Streifenwagenbesatzung konnte ihm jedoch den Weg abschneiden, in dem sie den Streifenwagen in seinen Weg stellte. Der 38-Jährige stürzte und konnte von den Einsatzkräften noch am Boden liegend vorläufig festgenommen werden. Hierbei stellten sie fest, dass der 38-Jährige am Bein verletzt war. Ob es zuvor zu einem Zusammenstoß zwischen dem Streifenwagen und dem Flüchtenden gekommen ist, bedarf noch weiterer Ermittlungen. Die Verletzung wurde zunächst durch die Streifenwagenbesatzung erstversorgt. Anschließend wurde der vorläufig Festgenommene, der vermutlich unter dem Einfluss von Alkohol stand und nicht Besitz einer Fahrerlaubnis ist, vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Dort wurde die Verletzung weiterversorgt. Darüber hinaus musste sich der 38-Jährige einer Blutentnahme unterziehen. Das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141 18-5353 oder E-Mail ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de sucht Personen, die durch die Fahrweise des VW-Lenkers zwischen Ludwigsburg-Hoheneck und Freiberg am Neckar gefährdet oder gar geschädigt wurden.

