Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korntal-Münchingen: Einbruch in Gaststätte - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag (10.05.2025) brachen in den frühen Morgenstunden zwischen 01:30 Uhr und 04.30 Uhr bislang unbekannte Täter gewaltsam in eine Gaststätte in der Johannes-Daur-Straße in Korntal ein. Im Inneren hebelten sie zwei Geldspielautomaten auf und entwendeten das darin befindliche Bargeld. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro. Der Gesamtwert des Diebesgutes steht noch nicht fest. Zeugen, die Hinweise auf die Täter oder weitere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeiposten Korntal-Münchingen unter Tel. 0711 839902-0 oder per Mail an ditzingen.prev@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell