POL-MI: Einbruch in Fahrradgeschäft

Petershagen (ots) - (TB) Mutmaßlich in der Schule versprühtes Pfefferspray sorgte am Mittwochmittag für einen größeren Polizei- und Feuerwehreinsatz an der Sekundarschule in Petershagen. Glücklicherweise zog sich keiner schwere Verletzungen. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge meldeten sich gegen 12:00 Uhr erste Schülerinnen und Schüler mit Atemwegsproblemen. Schnell kam der Verdacht auf, dass es sich um ...

mehr