Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz/B10: 58-Jährige kollidiert mit Baum

Ludwigsburg (ots)

Aus noch ungeklärter Ursache kam eine 58 Jahre alte Suzuki-Lenkerin am Montag (12.05.2025) nach rechts von der Fahrbahn ab, als sie gegen 5.20 Uhr auf der Bundesstraße 10 zwischen Enzweihingen und Pulverdingen unterwegs war. Nachdem die 58-Jährige zunächst etwa 150 Meter durch das angrenzende Feld gefahren war, kollidierte sie mit einem Baum. An dem Suzuki entstand ein erheblicher Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro und das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit. Die 58-Jährige erlitt den derzeitigen Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

