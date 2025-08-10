PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-EL: Aschendorf - Zeugen gesucht

Aschendorf (ots)

Am 09.08.2025 ist es gegen 21:30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf der Bokeler Straße in Aschendorf gekommen.

Eine junge männliche Person befuhr mit einem E-Scooter die Paul-Gerhard-Straße und bog nach rechts in Fahrtrichtung Aschendorf auf die Bokeler Straße ein. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einer vorfahrtsberechtigten Radfahrerin, welche stürzte und sich verletzte.

Der Fahrer des E-Scooters entfernte sich daraufhin in Richtung Aschendorf von der Unfallörtlichkeit. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961/9260 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

