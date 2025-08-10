Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Aschendorf - Zeugen gesucht
Aschendorf (ots)
Am 09.08.2025 ist es gegen 21:30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf der Bokeler Straße in Aschendorf gekommen.
Eine junge männliche Person befuhr mit einem E-Scooter die Paul-Gerhard-Straße und bog nach rechts in Fahrtrichtung Aschendorf auf die Bokeler Straße ein. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einer vorfahrtsberechtigten Radfahrerin, welche stürzte und sich verletzte.
Der Fahrer des E-Scooters entfernte sich daraufhin in Richtung Aschendorf von der Unfallörtlichkeit. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961/9260 zu melden.
