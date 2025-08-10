PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-EL: Schapen - Zwei Personen bei Unfall verletzt

Schapen (ots)

Am Samstagabend kam es in Schapen zu einem Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen. Gegen 18:20 Uhr befuhr ein 92-jähriger Hyundai-Fahrer die Hörstraße und beabsichtigte, die Speller Straße zu überqueren. Dabei missachtete er die Vorfahrt einer 38-jährigen Fahrerin, die mit ihrem VW aus Richtung Freren in Richtung Spelle unterwegs war. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge. Sowohl der 92-jährige Fahrer als auch die 38-jährige Fahrerin wurden leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 12.000 Euro. Die Straße war zeitweise voll gesperrt.

