Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher und Reifen kaputt

Werdohl / Neuenrade (ots)

Reifen zerstochen

An der Karl-Schloemer-Straße haben Unbekannte in der Nacht auf Freitag alle vier Reifen eines geparkten Pkws zerstochen. Die Tatzeit lag laut dem Besitzer zwischen 2 und 6:40 Uhr. Nun sucht die Polizei nach Hinweisen.

Einbrecher unterwegs

In der Becke haben von Donnerstag auf Freitag unbekannte Täter die Haustür eines Mehrfamilienhauses offenbar aufgehebelt, jedoch wurde im Gebäude selbst nichts entwendet. Die Tatzeit liegt zwischen 14:30 Uhr am Donnerstag und 08:30 Uhr am Freitag. In der Bahnhofstraße in Neuenrade sind zudem Unbekannte durch ein Fenster in den Keller eines Hauses gelangt, auch sie entwendeten jedoch nichts aus dem Inneren. Dies geschah am Sonntag zwischen 2:30 und 10 Uhr. (lubo)

