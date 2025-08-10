Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Samern - Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss

Samern (ots)

In den frühen Morgenstunden des 10. August kam es in Samern zu einer polizeilichen Verfolgungsfahrt, nachdem sich ein Pkw-Fahrer einer Verkehrskontrolle entzogen hatte. Gegen 03:10 Uhr bemerkte eine Funkstreifenwagenbesatzung auf der Salzbergener Straße einen VW, der sich mit überhöhter Geschwindigkeit einer zuvor eingerichteten Kontrollstelle näherte. Trotz eindeutiger Haltesignale und mündlicher Aufforderung setzte der Fahrer seine Fahrt in Richtung Schüttorf fort. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf. Trotz Verwendung von Blaulicht, Martinshorn und Anhaltesignal entzog sich der VW-Fahrer weiterhin der Kontrolle und beschleunigte seinen Pkw auf bis zu 130 km/h. Im Bereich Rheiner Damm/Am Diek verlor der Fahrer beinahe die Kontrolle über sein Fahrzeug, konnte jedoch einen Unfall verhindern. Aufgrund der geringen Verkehrsdichte kam es glücklicherweise zu keinen Personen- oder Sachschäden. Das Fahrzeug wurde schließlich in der Straße "Maxel" angehalten. Bei der anschließenden Kontrolle ergab ein Atemalkoholtest beim 24-jährigen Fahrer einen Wert von 2,18 Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet, der Führerschein sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt.

