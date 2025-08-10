PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Samern - Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss

Samern (ots)

In den frühen Morgenstunden des 10. August kam es in Samern zu einer polizeilichen Verfolgungsfahrt, nachdem sich ein Pkw-Fahrer einer Verkehrskontrolle entzogen hatte. Gegen 03:10 Uhr bemerkte eine Funkstreifenwagenbesatzung auf der Salzbergener Straße einen VW, der sich mit überhöhter Geschwindigkeit einer zuvor eingerichteten Kontrollstelle näherte. Trotz eindeutiger Haltesignale und mündlicher Aufforderung setzte der Fahrer seine Fahrt in Richtung Schüttorf fort. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf. Trotz Verwendung von Blaulicht, Martinshorn und Anhaltesignal entzog sich der VW-Fahrer weiterhin der Kontrolle und beschleunigte seinen Pkw auf bis zu 130 km/h. Im Bereich Rheiner Damm/Am Diek verlor der Fahrer beinahe die Kontrolle über sein Fahrzeug, konnte jedoch einen Unfall verhindern. Aufgrund der geringen Verkehrsdichte kam es glücklicherweise zu keinen Personen- oder Sachschäden. Das Fahrzeug wurde schließlich in der Straße "Maxel" angehalten. Bei der anschließenden Kontrolle ergab ein Atemalkoholtest beim 24-jährigen Fahrer einen Wert von 2,18 Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet, der Führerschein sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 10.08.2025 – 08:25

    POL-EL: Lünne - Einbruch in Container

    Lünne (ots) - Zwischen Freitag, 10:30 Uhr, und Samstag, 9:30 Uhr, sind bislang unbekannte Täter in einen Container auf einer Baustelle an der Wilster Straße in Lünne eingebrochen. Ob die Täter Beute machten, wird derzeit ermittelt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Spelle unter der Telefonnummer 05977/204360 in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim ...

    mehr
  • 09.08.2025 – 07:48

    POL-EL: Meppen - Zeugen gesucht

    Meppen (ots) - Am Freitag gegen 23:55 Uhr kam es auf der B70 zwischen Lingen und Meppen, etwa 300 Meter nach einem Beschleunigungsstreifen, zu einer gefährlichen Verkehrssituation. Der Fahrer eines schwarzen Skoda Octavia, der in Fahrtrichtung Meppen unterwegs war, wechselte plötzlich auf die linke Fahrspur. Ein entgegenkommendes Fahrzeug musste stark abbremsen und nach rechts auf den Grünstreifen ausweichen, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Die Polizei bittet ...

    mehr
  • 09.08.2025 – 07:47

    POL-EL: Emsbüren - Pfeiler beschädigt - Zeugen gesucht (Korrektur Tatzeit/Ergänzung)

    Emsbüren (ots) - Am Mittwochmittag, zwischen 13:50 Uhr und 15 Uhr, kam es auf einem Grundstück an der Straße Elbergen in Emsbüren zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer (vermutlich mit einem Lkw oder einem ähnlichen Fahrzeug) wendete mutmaßlich in der Zufahrt. Grund für das Wendemanöver könnte die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren