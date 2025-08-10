Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Engden - Mann leblos aus See geborgen

Engden (ots)

In der Nacht zum heutigen Sonntag kam es zu einem Einsatz am Baggersee an der Schulstraße in Engden. Am späten Samstagabend wurde gegen 22:15 Uhr ein 34-Jähriger als vermisst gemeldet, nachdem er nach dem Austreten nicht mehr zu einer Gruppe zurückkehrte, die dort beabsichtigte zu campen.

Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) suchten mit einer Drohne und einem Sonarboot nach dem Vermissten. Gegen 4:00 Uhr konnte der 34-Jährige durch Taucher leblos in dem See aufgefunden und geborgen werden.

Die Polizei geht nach ersten Erkenntnissen von einem tragischen Unfall aus.

