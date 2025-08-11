Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Haselünne - Werkzeug und Geldbörse gestohlen
Haselünne (ots)
Zwischen Samstag, 18:30 Uhr, und Sonntag, 11:30 Uhr, haben bislang unbekannte Täter die Scheibe eines Ford in der Straße Schleper in Haselünne eingeschlagen. Sie entwendeten aus dem Pkw eine Geldbörse samt Inhalt. Zudem sind die Täter in einen dortigen Schuppen eingebrochen und entwendeten mehrere Werkzeuge. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Zeugen, die Hinweise auf die Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Haselünne unter der Telefonnummer 05961/958700 in Verbindung zu setzen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de
Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.
Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell