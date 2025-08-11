Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Sachbeschädigung an geparktem Pkw

Haren (ots)

Am Mittwoch, dem 6. August 2025, in der Zeit zwischen 17:30 Uhr und 19:00 Uhr, wurde auf dem Parkplatz eines Fitnessstudios an der Straße Papenwiese in Haren ein schwarzer Audi beschädigt.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der Schaden vermutlich durch das Öffnen einer Fahrzeugtür eines unbekannten Fahrzeugs verursacht. Der Verursacher entfernte sich anschließend, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Haren unter der Telefonnummer 05932/72100 in Verbindung zu setzen.

