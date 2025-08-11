PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Sachbeschädigung an geparktem Pkw

Haren (ots)

Am Mittwoch, dem 6. August 2025, in der Zeit zwischen 17:30 Uhr und 19:00 Uhr, wurde auf dem Parkplatz eines Fitnessstudios an der Straße Papenwiese in Haren ein schwarzer Audi beschädigt.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der Schaden vermutlich durch das Öffnen einer Fahrzeugtür eines unbekannten Fahrzeugs verursacht. Der Verursacher entfernte sich anschließend, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Haren unter der Telefonnummer 05932/72100 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

