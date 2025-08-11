PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-EL: Lingen - Versuchter Raub am Pulverturm (Korrektur Ort)

Lingen (ots)

Am Samstag, dem 9. August 2025, gegen 18:50 Uhr, kam es auf dem AOK-Spielplatz am Pulverturm in Lingen zu einem versuchten Raub einer Geldbörse. Ein 13-jähriges Kind forderte von einem Jugendliche das Portemonnaie aus dessen Hosentasche. Als das Opfer sich weigerte, das Portemonnaie herauszugeben und es festhielt, versuchte das tatverdächtige Kind zunächst, die Hand des Opfers gewaltsam zu entfernen. Nachdem dies nicht gelang, schlug das tatverdächtige Kind dem Opfer ins Gesicht. Erst als ein bislang unbekannter Zeuge, ein Radfahrer etwa 30 Jahre alt, einschritt und dazwischen ging, ließ der Tatverdächtige vom Opfer ab. Der Zeuge konnte vor Ort nicht mehr angetroffen werden.Die Polizei bittet daher den unbeteiligten Radfahrer sowie weitere Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0591/870 bei der Polizei Meppen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

