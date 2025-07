POL-Lebach: Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und Pkw im Begegnungsverkehr

Schmelz (ots) - Am 18.07.2025, gg 22:40h, überholte ein dunkler BWM Kombi einen anderen Pkw in der Berliner Straße,Höhe Bäckerei Bost, in Schmelz Hüttersdorf. Dabei kam es zum Zusammenstoß, infolge dessen der Überholte gegen ein weiteren, geparkten Pkw stieß. Der BMW flüchtete anschließend in Richtung Peter-Werny-Straße. Die Polizeiinspektion Lebach bittet ...

mehr