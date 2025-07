POL-Lebach: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach Kaja M, 15 Jahre aus Schmelz

Schmelz-Hüttersdorf (ots) - Vermutlich in der Nacht zum Freitag (11.07.2025) ereignete sich in der Pastor-Schill-Straße in Hüttersdorf ein Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer kollidierte mit einem dort geparkten Pkw und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise erbeten an die Polizeiinspektion Lebach, Tel.: 06881/5050. Rückfragen von Medienvertretern bitte ...

