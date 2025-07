POL-Lebach: Nach Unfall geflüchtet/Zeugen gesucht

Lebach (ots) - Am Dienstag, dem 01.07.2025, gegen 13:50 Uhr, kam es in Lebach, B 269, Saarbrücker Straße, Einmündung Marktstraße, zu einem Verkehrsunfall. Eine 69-jährige Frau aus Lebach befuhr mit ihrem Ford die Saarbrücker Straße, aus Richtung Heusweiler kommend, in Fahrtrichtung Eppelborn. An der Einmündung zur Marktstraße wollte sie nach links in diese abbiegen und übersah dabei einen entgegenkommenden ...

mehr