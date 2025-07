Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Polizei verhaftet Täter nach Raubüberfall in Lebach

Lebach (ots)

Am 08.07.2025 wurde eine 59-Jährige männliche Person aus Saarbrücken gegen 01:45 Uhr Opfer eines Raubüberfalls im Bereich des Bahnhofes Lebach. Dieser hatte auf Grund eines medizinischen Notfalls für sich selbständig einen Rettungswagen an den Bahnhof gerufen. Noch vor Eintreffen des Rettungswagens kamen zwei ihm unbekannte männliche Personen auf ihn zu, schlugen auf ihn ein und entwendeten sein Handy. Die beiden männlichen Täter flüchteten in Richtung der Dillinger Straße und konnten dort im Rahmen der Fahndung durch Beamte der Polizeiinspektion Lebach angetroffen und festgenommen werden. Hierbei wurde das zuvor entwendete Handy bei einem Täter aufgefunden. Der Geschädigte wurde in ein Krankenhaus verbracht und konnte dies mittlerweile wieder verlassen. Bei den Tätern handelt es sich um zwei Männer aus Lebach im Alter von 20 und 32 Jahren. Diese wurden am 09.07.2025 dem Haftrichter in Saarbrücken vorgeführt und nach Verkündung des Untersuchungshaftbefehls in die Justizvollzugsanstalten Saarbrücken und Ottweiler eingeliefert. In den letzten Wochen gab es vermehrt Diebstähle bzw. Raubdelikte mit Zielrichtung Handyentwendung im Umfeld des Bahnhofes Lebach. Die Ermittlungen der Polizei hinsichtlich eines Tatzusammenhangs dauern noch an.

