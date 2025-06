Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Handyraub in Lebach

Lebach (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 00:30 Uhr, wurde einem Besucher des Lebacher "Theelfeschd" auf seinem Nachhauseweg das Handy geraubt. Im Bereich des an der Poststraße gelegenen Parkplatzes wurde er angerempelt und kam zu Fall. Während er am Boden lag, wurde dem Mann sein Handy aus der Hosentasche geraubt. Die Polizei Lebach verfolgt derzeit erste Hinweise auf die Täter. Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Lebach in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lebach, übermittelt durch news aktuell