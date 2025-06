Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Verkehrsunfallflucht in Lebach

Lebach (ots)

Am Abend des 27.06.25, gegen 18:35 Uhr, kollidierte auf dem Parkplatz des Rossmann in Lebach ein schwarzer Mini Cabriolet beim Ausparken mit dem daneben geparkten Fahrzeug. Durch die Kollision wurde das geparkte Fahrzeug beschädigt, der Verursacher entfernte sich mit seinem Mini von der Örtlichkeit, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Verkehrsunfall wurde durch Zeugen beobachtet und der Lebacher Polizei mitgeteilt. Da zu diesem Zeitpunkt das sog. "Theelfeschd" in Lebach gefeiert wurde, wird davon ausgegangen, dass noch weitere Zeugen den Unfall beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich mit der Polizei in Lebach in Verbindung zu setzen.

