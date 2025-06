Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Sachbeschädigung an geparktem PKW

Lebach (ots)

Am Abend des 27.06.25 wurde im Lebacher Ortsteil Aschbach ein in der Waldstraße geparkter PKW beschädigt. Der Eigentümer des Fahrzeuges hat eine Strafanzeige erstattet. Die Polizei Lebach hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können werden gebeten, sich mit der Polizei Lebach in Verbindung zu setzen.

