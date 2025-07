Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall mit schwer verletztem Motorradfahrer in 66822 Lebach-Gresaubach

Lebach-Gresaubach (ots)

Am Donnerstag, dem 10.07.2025, gegen 11:15 Uhr, verursachte eine 85-jährige Fahrzeugführerin aus Lebach einen schweren Verkehrsunfall. Die Fahrzeugführerin befuhr mit ihrem PKW die innerörtliche Äppelbergstraße in Lebach-Gresaubach und beabsichtigte auf die Schmelzer Straße einzubiegen. Hierbei übersah sie einen vorfahrtsberechtigten 57-jährigen Motorradfahrer aus Eppelborn, welcher mit seinem Motorrad die Schmelzer Straße in Richtung Schmelz befuhr. In der Folge kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Motorradfahrer wurde durch die Kollision lebensbedrohlich verletzt und musste mittels eines Rettungshubschraubers in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die Fahrzeugführerin blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Saarbrücken wurde ein Gutachter beauftragt, welcher an der an der Unfallstelle gemeinsam mit der Polizei in die Spurensicherung einbezogen wurde. Bis zum Ende der Verkehrsunfallaufnahme um 14:00 Uhr wurden durch die Polizei verkehrslenkende Maßnahmen getroffen.

Zeugen, die Angaben zum Verkehrsunfall machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Lebach unter der Rufnummer 06881/5050 oder per E-Mail unter pi-lebach@polizei.slpol.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lebach, übermittelt durch news aktuell