Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Uelsen - VW Golf beschädigt - Zeugen gesucht

Uelsen (ots)

Am Freitag kam es zwischen 10:30 Uhr und 23:00 Uhr in Uelsen zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach bisherigen Erkenntnissen beschädigte ein bislang unbekannter Verursacher einen VW Golf, der in einem Wendehammer bei einer Arztpraxis an der Straße Nijenkamp in Uelsen abgestellt war. Es entstanden Kratzspuren am hinteren Kotflügel auf der Fahrerseite. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 800 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen oder zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Uelsen unter der Telefonnummer 05942/92215-0 zu melden.

