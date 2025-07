Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Pedelec Fahrerin bei Verkehrsunfall leichtverletzt

Lippstadt (ots)

Leichte Verletzungen zog sich am vergangenen Freitag eine 75-jährige Frau aus Lippstadt bei einem Verkehrsunfall auf der Westernkötter Straße in Lippstadt zu. Gegen 12:30 Uhr befuhr die Frau mit ihrem Pedelec die Westernkötter Straße in Fahrtrichtung Innenstadt. Zur gleichen Zeit beabsichtigte ein 53-jähriger Toyota Fahrer aus Anröchte von einem Grundstück auf die Westernkötter Straße einzufahren. Hierbei übersah er die aus seiner Sicht von links kommende Pedelec Fahrerin und es kam zur Kollision der Fahrzeuge. Die Frau musste in einem Lippstädter Krankenhaus behandelt werden. (RS)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell