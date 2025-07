Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in Vereinsheim

Rüthen (ots)

In der Zeit zwischen Mittwochabend (20 Uhr) und Donnerstagmorgen (10:30 Uhr) wurde in ein Vereinsheim in der Straße "Zu den Birken" eingebrochen. Der oder die Täter verschafften sich Zugang zu dem Gebäude, indem sie ein Fenster einschlugen. Aus der Vereinskasse wurde ein geringer Bargeldbetrag entwendet. Nun sucht die Polizei Zeugen, die etwas zu dem Einbruch sagen können. Diese werden gebeten, sich bei der Polizeiwache in Warstein unter 02902 9100 zu melden oder die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell